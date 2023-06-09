Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о хранении секретных документов США

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп настаивает на своей невиновности.

Как следует из заключения, список обвинений, утвержденный большим жюри присяжных, включает 31 пункт умышленного хранения информации, имеющей отношение к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний.

Документы содержали сведения о ядерных программах США, указано в заключении суда.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, каждая из статей предполагает наказание в виде заключения в колонию на срок до 20 лет. Таким образом, бывшему американскому лидеру может грозить в совокупности до 400 лет лишения свободы.

При этом наказание, грозящее бывшему американскому президенту, не предусматривает запрет на занятие госдолжностей, указано в обвинительном заключении.

Ранее Трамп сообщил, что его вызвали в федеральный суд Майами в следующий вторник, 13 июня. По его словам, основанием для обвинений могли стать секретные материалы, которые агенты ФБР изъяли во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В прошлом году Трамп заявлял, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Он назвал произошедшее нападением радикальных левых демократов. При обыске были изъяты 11 комплектов секретных документов.



Рейтинг Трампа резко взлетел на фоне судебного разбирательства