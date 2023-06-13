13 июня, 23:42Политика
Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами
Фото: 123RF/palinchak
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед судом в Майами, заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно данным телеканала, Трамп отверг все 37 пунктов обвинений. Дело будет рассмотрено в обычном порядке.
Из суда Майами политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.
До этого Трамп заявил, что не будет отказываться от участия в выборах президента в 2024 году, даже если его осудят по данному делу.
Обвинения политику предъявили в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.
По законодательству США, каждая из статей предполагает наказание в виде заключения в колонию на срок до 20 лет. Бывшему американскому лидеру может грозить в совокупности до 400 лет лишения свободы.
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