Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами

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Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед судом в Майами, заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно данным телеканала, Трамп отверг все 37 пунктов обвинений. Дело будет рассмотрено в обычном порядке.

Из суда Майами политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.

До этого Трамп заявил, что не будет отказываться от участия в выборах президента в 2024 году, даже если его осудят по данному делу.

Обвинения политику предъявили в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.

По законодательству США, каждая из статей предполагает наказание в виде заключения в колонию на срок до 20 лет. Бывшему американскому лидеру может грозить в совокупности до 400 лет лишения свободы.

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