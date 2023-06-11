Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки, даже если будет осужден

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от участия в выборах нового лидера США в 2024 году, даже если будет осужден по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом он сообщил в интервью Politico.

"Послушайте, если бы я хотел уйти, я бы ушел до начала предвыборной гонки в 2016 году. Это было бы непросто. Теоретически это было невыполнимо", – сообщил он.

По закону США, кандидату в президенты не запрещено баллотироваться из тюрьмы или в качестве осужденного преступника, отмечает издание. Однако сам политик уверен, что не будет осужден по делу о секретных документах.

"Я не сделал ничего плохого", – заявил он.

Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.

Согласно законодательству США, каждая из статей предполагает наказание в виде заключения в колонию на срок до 20 лет. Таким образом, бывшему главе Белого дома может грозить в совокупности до 400 лет лишения свободы.

Дональду Трампу грозит до 400 лет тюрьмы