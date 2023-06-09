Трамп предстанет перед судом в США 13 июня по делу о секретных документах

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его вызвали в федеральный суд Майами в следующий вторник, 13 июня. Об этом он рассказал в социальной сети Truth Social.

Ожидается, что во время судебного заседания Трампу предъявят обвинения в связи с ненадлежащим хранением секретных документов.

Как предположил экс-президент США, основанием для обвинений могли стать секретные материалы, которые агенты ФРБ изъяли во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В августе прошлого года Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов. При обыске были изъяты 11 комплектов секретных документов.