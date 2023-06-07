Эксперт заявил, что России выгодно возвращение Трампа на пост президента США

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России выгодно, чтобы бывший президент США Дональд Трамп вновь возглавил Штаты. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил американист Кирилл Бенедиктов.

"Если власть в Белом доме перейдет к республиканцам, то как минимум масштабы поддержки Киева серьезно уменьшатся. Ну, Трамп просто переложит все это на плечи европейских союзников", – предположил он.

Бенедиктов напомнил, что Трамп неоднократно говорил, что отвечать за поддержку Украины должна Европа, а не Соединенные Штаты.

Кроме того, уверен эксперт, республиканцы могут переориентироваться на конфликт между Китаем и Тайванем.

До этого госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа на выборах президента Америки в 2024 году станет концом для Украины и демократии в Штатах. Клинтон также высказала мнение, что Трамп выведет США из состава НАТО. Однако в победу политика на президентских выборах она не верит.



Более 60% республиканцев поддерживают Трампа