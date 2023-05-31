Трамп хочет отменить получение гражданства по рождению в США в случае победы на выборах

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Дональд Трамп в преддверии избирательной кампании предложил отказаться от автоматического предоставления гражданства США на основании того, что человек родился на территории страны, сообщает газета The Hill.

По информации издания, Трамп хочет отменить этот принцип в рамках борьбы с нелегальными мигрантами и планирует издать соответствующий указ уже в первый рабочий день в Белом доме.

Газета считает, что такое решение вызовет критику со стороны иммиграционных защитников и юристов. По мнению экспертов, президент не обладает такими полномочиями и не может отменить это право посредством указа.

Еще будучи президентом США, Трамп хотел отменить право детей иностранцев на получение американского гражданства. По закону, если ребенок иностранного гражданина родился на территории США, он автоматически становится гражданином этой страны.

Трамп отметил, что США – единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами. По его мнению, это должно закончиться.

До этого Трамп пригрозил остановить работу правительства страны, если не решатся разногласия по миграционной политике. Он подчеркнул, что изменения действующей системы необходимы, чтобы обеспечить мигрантам, способным приносить пользу, возможность приехать в страну. Он призвал отменить лотерею по выдаче гражданства.