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Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства страны, если не решатся разногласия по миграционной политике.

"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены!" – написал Трамп в своем Twitter.

Глава государства подчеркнул, что изменения действующей системы необходимы чтобы обеспечить мигрантам, способным приносить пользу, возможность приехать в страну. Он призвал отменить лотерею по выдаче гражданства.

Методы борьбы Трампа с нелегальной миграцией часто вызывают критику со стороны демократов. Некоторые меры стали непопулярны и среди широких слоев населения.

Строительство стены, на которое ссылается Трамп – было одним из его предвыборных обещаний. Он заявил, что возведет ограду на границе США и Мексики, чтобы помещать нелегалам проникать на территорию Штатов.