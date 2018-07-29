29 июля, 20:12
Фото: ТАСС/Zuma/Ronald M. Sachs
Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства страны, если не решатся разногласия по миграционной политике.
"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены!" – написал Трамп в своем Twitter.
Глава государства подчеркнул, что изменения действующей системы необходимы чтобы обеспечить мигрантам, способным приносить пользу, возможность приехать в страну. Он призвал отменить лотерею по выдаче гражданства.
Методы борьбы Трампа с нелегальной миграцией часто вызывают критику со стороны демократов. Некоторые меры стали непопулярны и среди широких слоев населения.
Строительство стены, на которое ссылается Трамп – было одним из его предвыборных обещаний. Он заявил, что возведет ограду на границе США и Мексики, чтобы помещать нелегалам проникать на территорию Штатов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: