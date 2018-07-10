В США перед судом предстал годовалый ребенок

10 июля, 04:20
Фото: ТАСС/Andy Dean Photography/YAY
В штате Аризона перед судом предстал ребенок, сообщает "Би-би-си". Во время слушаний по миграционным делам годовалый мальчикбыл один. Рядом не было ни родителей, ни опекунов.
Пока американский суд рассматривал его право находиться на территории США, мальчик пил из бутылочки и играл с мячиком.
Сообщается, что в конце процесса ребенок расплакался. Суд принял решение о его добровольном отъезде из страны. Документ дает право выслать ребенка в Гондурас, куда был депортирован его отец.
Дело рассматривал судья Джон Ричардсон. По его словам, ему было неприятно вести процесс и постоянно спрашивать адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.
"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", – рассказал судья.
Известно, что перед судом предстали еще несколько детей. Один даже смог показать пять пальцев в ответ на вопрос о возрасте.
Две тысячи детей были изолированы от своих семей с 19 апреля по 31 мая из-за миграционной политики Дональда Трампа. Позднее американский президент подписал указ о прекращении разлучения семей.
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