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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году станет концом для демократии в Штатах и концом для Украины. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах президента США в 2016 году.

"Если Трамп победит в 2024 году – а я не верю, что это произойдет, – это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины", – заявила она в интервью газете Financial Times.



Клинтон также выразила мнение, что Трамп выведет США из состава НАТО.

При этом, отвечая на вопрос о перспективах переизбрания нынешнего президента США Джо Байдена, Клинтон отметила, что его возраст – это тот вопрос, который избиратели имеют право рассмотреть при принятии решения на выборах.

Трамп ранее заявлял, что сможет решить конфликт на Украине за сутки, проведя необходимые переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что во власти США находятся люди, которые не понимают, что они делают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в период президентского срока Дональда Трампа в США официальное общение Вашингтона с Москвой было более насыщенным.