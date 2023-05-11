Трамп заявил, что встретился бы с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине необходимо остановить. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Он в очередной раз заявил о том, что способен урегулировать конфликт за сутки, если бы он занимал должность президента США.

"Я не думаю о победе или поражении (той или иной стороны. – Прим. ред.). Я думаю о том, как все уладить. Я хочу, чтобы русские и украинцы перестали умирать. И я сделаю это в течение 24 часов", – добавил экс-президент США.

Трамп не стал уточнять, как именно он бы разрешил конфликт, однако сообщил, что для этого он встретился бы лично с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп уже сообщал ранее, что может решить конфликт на Украине за сутки, проведя необходимые переговоры с Путиным и Зеленским. Кроме того, он отметил, что во власти США находятся люди, которые не понимают, что они делают.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в период президентского срока Дональда Трампа в США официальное общение Вашингтона с Москвой было более насыщенным.

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине