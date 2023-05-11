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Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия в случае победы на выборах
Фото: depositphotos/actionsports
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года собирается помиловать многих из осужденных участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом он сообщил в интервью CNN.
"Я намереваюсь помиловать многих из них", – сообщил он.
Трамп сделал акцент на том, что не сможет помиловать каждого, однако это все равно будет большая часть осужденных.
Он также выразил надежду на то, что президентские выборы в США 2024 года будут честными.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. В результате инцидента несколько человек погибли.
Действующий президент США Джо Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия. Он также обвинил Трампа в попытке препятствовать мирной передаче власти.
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