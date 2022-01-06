Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году вооруженным восстанием

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Президент США Джо Байден назвал вооруженным восстанием проникновение сторонников Дональда Трампа в здание Конгресса 6 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий глава государства выступил с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме.

"Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", – заявил американский лидер.

Байден также обвинил Трампа в попытке препятствовать мирной передаче власти, при этом не называя предшественника по имени. Действующий глава государства подчеркнул, что для экс-президента собственное эго оказалось важнее принципов демократии.

Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. В результате инцидента несколько человек погибли.