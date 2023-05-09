Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл – СМИ

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Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Об этом сообщает CNN.

Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года. При этом по их версии, бывший американский лидер не совершал изнасилования, в чем его ранее обвиняла писательница.

В рамках урегулирования гражданского иска Трампа обязали выплатить пять миллионов долларов: два миллиона долларов из которых пойдут в качестве возмещения ущерба за домогательства, еще три миллиона долларов – за клевету в отношении Кэрролл и ущерб, нанесенный ее репутации.

Женщина обвинила Трампа в попытке изнасилования в 2019 году. При этом сам Трамп назвал обвинения ложными и заявил, что считает подобного рода манипуляции политической аферой. Он предположил, что журналистка затеяла подобное в целях привлечь внимание к своей книге.

В ответ на этот Кэрролл подала на Трампа в суд за нанесенный своей репутации ущерб. В конце апреля 2023 года стартовали судебные слушания по делу Кэрролл.

Ранее Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяли вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

Сам бывший американский лидер назвал подобное вмешательством в выборы. Он заявил о своей невиновности и подчеркнул, что не совершал ничего противозаконного.



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