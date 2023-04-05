Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке вмешательством в выборы

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке были шокирующими и подчеркнул свою невиновность. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет", – заявил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что им не было сделано ничего противозаконного.

Политик также записал видеообращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго, в котором заявил, что обвинения против него являются вмешательством в выборы, и сообщил, что "США катятся в ад".

Согласно подсчетам телеканала Fox News, максимально возможное наказание, которое грозит Трампу по совокупности предъявленных ему во обвинений, составляет 136 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа. Он обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. После завершения судебного заседания арест был снят, явка Трампа в суд продлилась около 2 часов.

Бывшего главу США обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке

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