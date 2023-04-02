Адвокаты Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в другой суд – СМИ

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Юристы бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают вопрос о переносе его уголовного дела из Манхэттена в более консервативный район Нью-Йорка Статен-Айленд из-за опасений, что он не сможет добиться справедливого судебного разбирательства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что на данный момент адвокаты еще не приняли окончательного решения и ждут, когда будут представлены обвинения.

Бывший федеральный прокурор Дженнифер Роджерс, в свою очередь, сообщила, что любая попытка перенести место рассмотрения дела, скорее всего, потерпит неудачу. По ее словам, обвиняемые не имеют права искать присяжных на основе конкретных характеристик, которые они считают более благоприятными.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. Экс-президент США назвал голосование большого жюри политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории.

Позже СМИ сообщали, что явка Дональда Трампа в суд в Нью-Йорке назначена на вторник, 4 апреля, на 14:15 (21:15 мск). По информации журналистов, Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Несколько обвинений предъявят Дональду Трампу в суде 4 апреля

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