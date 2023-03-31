Губернатор Флориды отказался помогать в потенциальном запросе об экстрадиции Трампа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Флорида не станет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис.

Он добавил, что его сомнения связаны с действиями окружного прокурора Манхэттена Элвина Брагга и его политическими планами.

"Окружной прокурор Манхэттена, поддерживаемый Джорджем Соросом, постоянно изгибал закон, чтобы принизить тяжесть преступлений и оправдать уголовные проступки. Однако теперь он нарушает закон, чтобы напасть на политического оппонента", – написал Десантис в Twitter.

Он также заявил, что использование правовой системы для продвижения политической повестки дня ставит верховенство закона "с ног на голову".

Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу.

Уточнялось, что обвинительное заключение было подано за печатью и будет оглашено в ближайшие дни. Обвинения на данный момент публично неизвестны.

Тем не менее, по информации ряда СМИ, обвинения могут быть связаны с подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп прокомментировал новость о предъявлении ему обвинений, назвав голосование большого жюри в Нью-Йорке политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории.

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