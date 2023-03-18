Трамп сообщил о своем предстоящем задержании

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что 21 марта его собираются задержать сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

В своей социальной сети Truth Social экс-глава государства уточнил, что получил информацию из утечек из окружной прокуратуры Манхэттена.

"...на основе старых и полностью развенчанных другими многочисленными прокурорами обвинений, <…> бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан на следующей неделе во вторник", – написал Трамп.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя экс-президента сообщил, что Дональд Трамп не получал официальной информации от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о возможном выдвижении обвинений против него.

9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов. При обыске были изъяты 11 комплектов секретных документов.

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