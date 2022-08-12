ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже – СМИ

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Расследование ФБР в отношении бывшего президента США Дональда Трампа касается возможного нарушения закона о шпионаже. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на ордер.

Согласно документу, ФБР также проводит расследование на предмет уничтожения записей, воспрепятствования расследованию Трампом.

По данным издания, такое обвинение может обернуться для Трампа тюремным сроком.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. По его словам, это нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

