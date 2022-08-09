ФБР не предупреждало Байдена о планах провести обыск в поместье Трампа – Белый дом

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ФБР заранее не предупреждало президента США Джо Байдена о планах провести обыск в поместье его предшественника Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, об этом намерении не знал как Байден, так и никто в Белом доме. Жан-Пьер отметила, что о случившемся в Белом доме узнали из СМИ.

Вместе с тем она отказаться комментировать обыск и направила за пояснениями в Министерство юстиции США.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. По его словам, это нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

