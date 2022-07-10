Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Анкоридже.

Трамп подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.

"Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе", – приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее американский политический обозреватель Джаред Петерсон заявил, что США и их союзники пошли на авантюру, когда решили проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО. В своей статье он указал, что у Запада никогда не было значимых стратегических интересов в этом регионе, чтобы провоцировать конфликт.

