Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противодействия РФ и КНР

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию важен с точки зрения прямого взаимодействия с королевством для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.

Цель поездки, которую многие в политических кругах раскритиковали, он попытался обосновать в своей статье для The Washington Post.

В частности, американский лидер заявил, что саудовские власти работают с Белым домом над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением цен на нее.

"Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира. <,..> Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы", – написал он.

Ранее Байден заявил, что Центральное разведывательное управление США является лучшей секретной службой в мире. По его словам, американские разведывательные службы заранее предоставили Вашингтону данные, касающиеся проведения Россией специальной военной операции на Украине.