Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера

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Президент Соединенных Штатов, выступая с речью, посвященной правам женщин, вероятно, зачитал ремарку с телесуфлера.

Делая заявление о недавнем решении американского Верховного суда, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт, в начале и конце речи он произнес фразы: "Дальше цитата большинства. Конец цитаты. Повторите строчку".

После этого Байден действительно повторил предыдущие слова, после чего слушатели пришли к выводу, что американский лидер произнес так называемый технический текст, который не предназначен для зачитывания, а служит лишь подсказкой для выступающего.

Кроме того, повторяя свою речь, Байден запутался в союзах.

"Женщины не лишены электоральной и, или политической <...> Точнее сказать не и, или: или политической", – произнес он.

После того, как фрагмент выступления президента США появился в соцсетях, помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс написала в своем Twitter, что на самом деле Байден сказал: "Позвольте мне повторить сказанное". Однако на записи слышно, что он не использует личных местоимений.

Ранее президент США в ходе встречи с представителями ветроэнергетики случайно показал всем присутствующим шпаргалку, которую для него подготовили сотрудники. На карточке было в подробностях расписано, что должен делать президент на мероприятии. Журналисты сделали фото шпаргалки, когда глава государства перевернул листок, но не заметил этого. Так он демонстрировал его несколько секунд перед всеми присутствующими.

На снимках можно прочесть фразы: "ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками", "ВЫ садитесь на СВОЕ место", "ВЫ даете короткие комментарии (две минуты)", "ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO Лиз Шулер", "ВЫ благодарите участников", "ВЫ уходите".

