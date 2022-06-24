"Вы садитесь на свое место": Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятия

11:19
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с представителями ветроэнергетики случайно показал всем присутствующим шпаргалку, которую для него подготовили сотрудники. На карточке было в подробностях расписано, что должен делать президент на мероприятии. Об этом сообщает газета New York Post.
По данным издания, журналисты сделали фото шпаргалки, когда глава государства перевернул листок, но не заметил этого. Так он демонстрировал его несколько секунд перед всеми присутствующими.
На снимках можно прочесть фразы: "ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками", "ВЫ садитесь на СВОЕ место", "ВЫ даете короткие комментарии (две минуты)", "ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов. – Прим. ред.) Лиз Шулер", "ВЫ благодарите участников", "ВЫ уходите".
Ранее Байден, завершая свое выступление в Северной Каролине, повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении. Также президент предложил называть себя Джо Биден. Это произошло после того, как он не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.
Прежде Байден, говоря о продовольственном кризисе, перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы. Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан США.
Байден случайно показал пошаговую инструкцию, как вести себя на пресс-конференциях
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