Байден оговорился и заявил, что США снабжают Javelin Россию

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Джо Байден во время выступления в штате Алабама по ошибке сказал, что США будто бы снабжали противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Он добавил, обращаясь к сотрудникам военного завода Lockheed Martin, что они позволяют украинцам защищаться.

"Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло", – приводит слова американского президента ТАСС.

Ранее Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктов в истории. Американский лидер отметил, что такие ситуации случаются раз в шесть – восемь поколений. По его словам, спецоперация на Украине – первая реальная битва современности между демократией и автократией.

До этого президент Соединенных Штатов уже оговаривался. Он назвал американского министра образования Мигеля Кордону сенатором. Инцидент произошел, когда глава Белого дома принимал в своей резиденции педагогов.

Также Байден два раза протянул руку пустоте для рукопожатия. Первый инцидент произошел в Северной Каролине. Байден повернулся и протянул руку пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении. Затем, во время визита в Сиэтл, после выступления американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.