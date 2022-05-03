Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории

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Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктов в истории. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что такие ситуации случаются раз в шесть – восемь поколений.

По его словам, спецоперация на Украине – первая реальная битва современности между демократией и автократией.

Ранее в Белом доме сообщили, что запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины направят на поставку вооружения Киеву. В частности, речь идет об артиллерии, бронемашинах, противотанковых средствах, системах ПВО. Байден заявил, что запрос в конгресс страны рассчитан как на нынешние потребности украинских военных, так и на более долгосрочные проекты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

