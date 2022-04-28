Запрошенные у конгресса допсредства пойдут на поставки вооружения Украине – Белый дом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Белом доме сообщили, на что будут направлены запрошенные у конгресса дополнительные средства для Украины.

"Эта помощь даст Украине больше артиллерии, бронемашин, противотанковых средств, систем ПВО", – приводит заявление американской администрации "Интерфакс".

Джо Байден заявил, что запрос в конгресс страны рассчитан как на нынешние потребности украинских военных, так и на более долгосрочные проекты.

Также Байден сообщил, что на текущий момент США и союзники поставили на Украину более 50 миллионов единиц военного оборудования. Среди переданного вооружения – вертолеты, беспилотники, противотанковые и зенитные системы.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что Москва потребовала от Вашингтона прекратить поставки оружия на Украину. Дипломат заявил, что российская сторона назвала эту ситуацию неприемлемой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.