РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину

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Москва направила Вашингтону ноту с требованием перестать поставлять украинской столице оружие. Об этом сообщил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он уточнил, что сумма, на которую будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона, равна 800 миллионам долларов. И это, по мнению посла, огромная цифра, которая не способствует поиску дипломатического решения конфликта.

"Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", – отметил Антонов.

О том, что Штаты выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов, ранее сообщил американский лидер Джо Байден. Он отмечал, что средства пойдут на усиление возможностей украинской столицы вести бои на востоке страны. Кроме того, президент США подчеркнул, что они продолжат оказывать поддержку Киеву в сфере передачи разведданных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.