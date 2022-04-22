Жители ФРГ потребовали прекратить поставки оружия на Украину

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Жители Германии организовали сбор подписей под петицией с требованием к властям прекратить поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину", – сказал он.

По словам чиновника, под петицией подписались уже 25 тысяч человек. Он поблагодарил немцев за их выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего разрешения ситуации, а также выразил надежду на то, что люди будут активно присоединяться к данной инициативе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу специальной военной операции на Украине. По ее словам, члены Альянса продолжают наращивать поставки военной техники, оружия, боеприпасов на Украину, подталкивают Киев к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

