Жители ФРГ потребовали прекратить поставки оружия на Украину

Фото: ТАСС/Zuma
Жители Германии организовали сбор подписей под петицией с требованием к властям прекратить поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину", – сказал он.
По словам чиновника, под петицией подписались уже 25 тысяч человек. Он поблагодарил немцев за их выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего разрешения ситуации, а также выразил надежду на то, что люди будут активно присоединяться к данной инициативе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу специальной военной операции на Украине. По ее словам, члены Альянса продолжают наращивать поставки военной техники, оружия, боеприпасов на Украину, подталкивают Киев к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу заявил, что Запад делает все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: