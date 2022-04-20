НАТО делает все, чтобы затянуть активную фазу спецоперации на Украине – МИД РФ

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Страны НАТО делают все для затягивания активной фазы специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу операции. Что имеется в виду – они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов", – приводит ТАСС ее слова.

Представитель МИД отметила, что переданные Киеву вертолеты США могут быть использованы для обстрелов территорий РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжаются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.