Байден объявил о выделении военной помощи Украине на сумму более 800 млн долларов

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США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.
"Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тысячи боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА", – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву в сфере передачи разведданных.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. По его словам, сейчас власти создают фонд для хорошего вооружения армии. Он также отметил, что ранее ФРГ поставляла Украине оружие, которое может быстро и эффективно применено ВСУ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Председатель Евросовета заявил, что ЕС выделит еще 1,5 млрд евро военной помощи Украине
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