Пентагон опроверг свое заявление о поставках на Украину самолетов

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об ошибке в своем заявлении о поставках военных самолетов Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте ведомства.

"Вчера на брифинге я сказал, что Украина получила "целые самолеты". Я не сказал слово "целый", но это было впечатление, которое произвели мои слова. Я ошибся", – заявил Кирби.

По его словам, Украина получала от союзников запасные детали для поврежденных аппаратов.

До этого Кирби заявлял, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них. Он также добавил, что США не поставляли Украине воздушных судов целиком, так как стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

