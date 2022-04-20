ВС РФ в ходе спецоперации на Украине используют оружие последнего поколения

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации используют оружие последнего поколения. Это помогает избежать жертв среди мирного населения.

К ним относят, например, гиперзвуковые супер-точные ракеты. По словам экспертов, в мире пока нет вооружения, способного им противодействовать. А еще есть уникальные истребители, которые нарушают все законы аэродинамики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.