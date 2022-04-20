Военнослужащие РФ обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе

Фото: министерство обороны РФ
Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в самой школе и подвальных помещениях были найдены ящики с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением. После обследования помещений на наличие мин и взрывоопасных предметов школу передали администрации.
Покидая здание учебного заведения, националисты оставили документы, благодаря которым российским военным удалось выйти на участников движения территориальной обороны в городе. Так, один из них рассказал, где находится схрон с вооружениями, который он оборудовал в подвале своего дома в Херсоне.
"Мирные жители города Херсона оказывают содействие российским военнослужащим в поиске военных преступников и националистов и желают только скорейшего налаживания мирной жизни", – подчеркнули в российском ведомстве.
Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины готовит провокацию с расстрелом мирных жителей в Одесской области для обвинения в этом военнослужащих России. По его словам, полученные фото- и видеоматериалы для раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами.
Также стало известно, что киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь. Для этого сформировали более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне – МО РФ
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