В МО РФ предупредили о подготовке провокации со стороны Киева в пасхальную ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в результате будут многочисленные жертвы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Для осуществления провокации сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.

"(Группы созданы. – Прим. ред.) с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник", – подчеркнул Мизинцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на территории Украины действует сеть иностранных специалистов в области информационно-психологического воздействия на население, которые занимаются в том числе созданием постановок, призванных дискредитировать российских военных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

