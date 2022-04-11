МО РФ сообщило о подготовке Киевом провокации в Сумской области

19:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Киевские власти под руководством спецслужб Великобритании готовят в Сумской области Украины очередную провокацию с целью обвинения российских военных в убийствах мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом с целью сокрытия провокации <...> в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено", – говорится в заявлении ведомства.
Между тем в селе Нижняя Сыроватка тела погибших стаскивают в подвалы жилых домов. Их, как утверждает Минобороны, представят как жертв Вооруженных сил РФ, которые при отходе из населенного пункта якобы убивали мирных жителей, а также глумились над ними. В ведомстве считают, что таким образом Запад нагнетает русофобию, с помощью которой пытается скрыть наступление экономического кризиса.
"Обращаем ваше внимание, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад – 20 марта текущего года. Такие события, если бы они реально произошли, то за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности", – добавили в министерстве.
По данным Минобороны, на территории Украины действует сеть иностранных специалистов в области информационно-психологического воздействия на население, которые занимаются в том числе созданием постановок, призванных дискредитировать российских военных.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Первомайском Харьковской области. Речь идет о подрыве хранилища с 120 тоннами хлора.
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