СК возбудил дело о гибели граждан из-за удара ВСУ по Краматорску

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели граждан из-за удара ВСУ по Краматорску, сообщается на сайте ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", – говорится в сообщении СК РФ.

По данным следователей, 8 апреля военные 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и других вышестоящих командиров и должностных лиц украинского Минобороны.

С применением ракетного комплекса "Точка-У" они обстреляли гражданские объекты в районе железнодорожного вокзала Краматорска ДНР. В результате ЧП не менее 30 мирных граждан, включая детей, погибли, не менее 100 человек были ранены.

По информации СК, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ф. С. Ярошевич. На данный момент правоохранителями устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ.

При этом ВСУ распространили заведомо ложные данные о том, что удар по городу был нанесен военными РФ.

"По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – заявили в СК.

Ранее в Минобороны опровергли нанесение Россией удара по вокзалу Краматорска. В министерстве назвали сообщения Киева провокацией и отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.

Позднее стало известно, что удар по Краматорску, нанесенный комплексом "Точка-У", совершили украинские войска, расположенные возле города Доброполье. В министерстве подчеркнули, что целью удара, которую поставил перед военными Киев, был срыв выезда жителей из города, что позволило бы в дальнейшем использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

