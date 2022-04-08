Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Краматорску из Доброполья

Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko
Удар по Краматорску, нанесенный тактическим ракетным комплексом "Точка-У", совершили украинские войска, расположенные возле города Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны России.
"По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 километрах юго-западнее города", – заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что целью удара, которую поставил перед военными Киев, был срыв выезда жителей из города, что позволило бы в дальнейшем использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.
Жертвами обстрела стали около 30 человек. Еще порядка 100 получили ранения.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что ракеты "Точка-У" не состоят на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.
Ранее в Минобороны опровергли нанесение Россией удара по вокзалу Краматорска. В министерстве назвали сообщения Киева провокацией и отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что российские военные не используют ракеты "Точка-У"
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