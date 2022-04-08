В Минобороны опровергли нанесение Россией удара по вокзалу Краматорска

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Заявления о якобы нанесении Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В министерстве назвали подобные сообщения Киева провокацией и отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.
"Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами", – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили об ударе по центру Донецка 14 марта, который был совершен ракетой "Точка-У".
В результате падения ракеты в Донецке погибли 20 человек, еще девять человек получили ранения. По информации Минздрава ДНР, после обстрела Донецка были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых ребенок.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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