В Минобороны опровергли нанесение Россией удара по вокзалу Краматорска

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Заявления о якобы нанесении Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве назвали подобные сообщения Киева провокацией и отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.

"Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили об ударе по центру Донецка 14 марта, который был совершен ракетой "Точка-У".

В результате падения ракеты в Донецке погибли 20 человек, еще девять человек получили ранения. По информации Минздрава ДНР, после обстрела Донецка были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых ребенок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

