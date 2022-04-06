Позиции пограничников в Курской области обстреляли из минометов

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Позиции российских пограничников обстреляли из минометов в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в ответ огневые точки были подавлены, снаряды не достигли территории России, жертв и разрушений нет.

Глава Курской области рассказал, что это произошло накануне на погранпереходе Суджа на границе с Украиной. Ночь же прошла спокойно, без происшествий.

Он также отметил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением УФСБ по области и Минобороны РФ и координируют все действия.

"Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие", – сказал губернатор.

Утром 1 апреля ВС Украины совершили авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

