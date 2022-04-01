Два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе в Белгороде

Фото: телеграм-канал Mash

В результате пожара на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", – написал политик в своем телеграм-канале.

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Он также заявил, что жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начнут расселять в более безопасное место.

Пожар на нефтебазе произошел в пятницу утром, 1 апреля. На место выехали все экстренные службы города.

29 марта в районе села Красный Октябрь в Белгородской области прогремел взрыв. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Они проверяли дома на наличие повреждений.

Позже губернатор региона сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал пожар. Он уточнил, что разрушенных жилых и нежилых построек нет.

Ранее в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.