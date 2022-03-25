Военный священник погиб под Белгородом при обстреле

14:15
Фото: aquaviva.ru
Протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Отмечается, что протоиерей скончался при исполнении своего пасторского долга военного священника. Он попал под обстрел украинского "Смерча".
Ранее российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ. Точное попадание обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение снаряда. Уничтожение объекта было зафиксировано на видео средствами объективного контроля.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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