Военный священник погиб под Белгородом при обстреле

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Протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Отмечается, что протоиерей скончался при исполнении своего пасторского долга военного священника. Он попал под обстрел украинского "Смерча".

Ранее российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ. Точное попадание обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение снаряда. Уничтожение объекта было зафиксировано на видео средствами объективного контроля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

