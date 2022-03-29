Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Взрыв произошел в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы (к настоящему времени они прекратились. – Прим. ред.). Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи", – написал он.

Гладков отметил, что, согласно имеющимся данным, жертв среди гражданского населения нет. Между тем источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что в результате взрыва пострадали четверо сотрудников силовых структур.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, дома проверяют на наличие повреждений. Точная причина случившегося пока не установлена.

Ранее, в ночь на 24 марта, в селе Журавлевка в Белгородской области прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СК РФ, причиной взрывов стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.

