Террористы взорвали пассажирский поезд в Нигерии

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Террористы в Нигерии взорвали пассажирский поезд, который следовал из столицы Абуджи в Кадуну. Об этом сообщает газета This Day.

По информации директора Нигерийской корпорации железных дорог Фидета Окириа, в момент взрыва в составе находились 970 пассажиров, многие из которых были взяты в заложники.

Отмечается, что взрывное устройство сработало в одном из вагонов. В результате взрыва поезд сошел с путей, несколько вагонов получили повреждения.

Ранее взрыв автобуса произошел в городе Шэньян на северо-востоке Китая. В результате происшествия погиб один человек, тяжелые ранения получили двое, у 40 – легкие травмы.

