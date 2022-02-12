Один человек погиб, 42 пострадали в результате взрыва автобуса в Китае

16:20
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Один человек погиб, 42 пострадали из-за взрыва автобуса в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По информации правоохранителей, ЧП произошло в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны. Взрыв в городском пассажирском автобусе прогремел в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому).
В результате происшествия, как уточнила местная полиция, погиб один человек, тяжелые ранения получили двое, у 40 – легкие травмы.
В настоящее время все пострадавшие были отправлены в медучреждения, причины взрыва на данный момент выясняются.
Ранее взорвался автобус в центре Дамаска. Тогда отмечалось, что в результате ЧП погибли 14 сирийских военнослужащих. Как писали СМИ, автобус подорвался на двух минах, которые были заложены у Президентского моста. По предварительной информации, взрывные устройства в действие привели террористы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: