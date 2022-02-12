Один человек погиб, 42 пострадали в результате взрыва автобуса в Китае

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Один человек погиб, 42 пострадали из-за взрыва автобуса в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны. Взрыв в городском пассажирском автобусе прогремел в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому).

В результате происшествия, как уточнила местная полиция, погиб один человек, тяжелые ранения получили двое, у 40 – легкие травмы.

В настоящее время все пострадавшие были отправлены в медучреждения, причины взрыва на данный момент выясняются.

Ранее взорвался автобус в центре Дамаска. Тогда отмечалось, что в результате ЧП погибли 14 сирийских военнослужащих. Как писали СМИ, автобус подорвался на двух минах, которые были заложены у Президентского моста. По предварительной информации, взрывные устройства в действие привели террористы.