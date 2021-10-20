По меньшей мере 14 сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Дамаске – СМИ

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Фото: twitter.com/20fourLive
В центре Дамаска взорвался автобус. По предварительным данным, погибли 14 сирийских военнослужащих. Об этом в среду, 20 октября, со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По данным агентства SANA, автобус подорвался на двух минах, которые были заложены у Президентского моста. По предварительной информации, взрывные устройства в действие привели террористы.
Ранее сообщалось, что 11 мирных жителей получили ранения в сирийской провинции Хама в результате артиллерийских обстрелов со стороны боевиков.
До этого при взрыве на дороге в Сирии погиб российский военный. Подрыв произошел при проходе колонны с гуманитарной помощью в провинции Хомс. Взрывное устройство находилось на обочине дороги.
В Дамаске на минах подорвался автобус – СМИ
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