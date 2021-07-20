Более 10 мирных жителей получили ранения при обстреле в Сирии

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Боевики в сирийской провинции Хама произвели артиллерийский обстрел, в результате ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадима Кулитя.

"Боевиками было выпущено 24 снаряда. В результате обстрелов ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок", – сказал он.

Кулить уточнил, что инцидент произошел вечером 19 июля. Огонь осуществлялся из Идлибской зоны деэскалации, он затронул населенные пункты Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки.

Ранее военные Соединенных Штатов попали под обстрел в Сирии. Атака произошла на востоке страны в районе нефтегазового месторождения "Коноко" в провинции Дейр-эз-Зора.