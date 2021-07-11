Американские войска попали под обстрел в Сирии – СМИ

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Военные Соединенных Штатов в субботу, 10 июля, попали под обстрел в Сирии. Об этом со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что атака произошла на востоке страны в районе нефтегазового месторождения "Коноко" в провинции Дейр-эз-Зора . Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Позднее агентство САНА со ссылкой на местные источники сообщило, что на газоперерабатывающем заводе "Коноко" произошел взрыв. Что стало его причиной, пока не известно.

В конце июня по военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар. Обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Официальный представитель возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто тогда подтвердил факт случившегося. По его информации, в результате ракетного удара никто не пострадал.