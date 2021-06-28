Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

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По военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар. Об этом пишет агентство САНА.

По имеющимся данным, обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

"Реактивные снаряды были выпущены по американской базе", – утверждается в материале.

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил факт случившегося. По его информации, обстрел произошел в 19:44 по местному времени.

"Силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами", – написал Маротто в своем Twitter-аккаунте.

Полковник отметил, что в результате ракетного удара никто не пострадал. В данный момент производится оценка причиненного ущерба.

"Силы США в Сирии под атакой многочисленных ракет действовали в целях самозащиты и осуществили контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям, с которых запускали ракеты", – добавил Маротто.

Ранее ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии. Соответствующий приказ отдал президент США Джо Байден.

По информации агентства САНА, в результате одного из авиаударов погиб ребенок. Еще трое мирных жителей получили ранения.