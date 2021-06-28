Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

28 июня, 23:45
Фото: depositphotos/barselona_dreams
По военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар. Об этом пишет агентство САНА.
По имеющимся данным, обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.
"Реактивные снаряды были выпущены по американской базе", – утверждается в материале.
Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил факт случившегося. По его информации, обстрел произошел в 19:44 по местному времени.
"Силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами", – написал Маротто в своем Twitter-аккаунте.
Полковник отметил, что в результате ракетного удара никто не пострадал. В данный момент производится оценка причиненного ущерба.
"Силы США в Сирии под атакой многочисленных ракет действовали в целях самозащиты и осуществили контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям, с которых запускали ракеты", – добавил Маротто.
Ранее ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии. Соответствующий приказ отдал президент США Джо Байден.
По информации агентства САНА, в результате одного из авиаударов погиб ребенок. Еще трое мирных жителей получили ранения.
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