США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран – СМИ

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Фото: ТАСС/Zuma
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из некоторых ближневосточных стран. Информация об этом была опубликована в газете The Wall Street Journal.
Отмечается, что в планах США передислокация примерно восьми батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, в частности, из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Также планируется выведение комплекса американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии. Регион покинут самолеты и сотник военных, которые в настоящее время занимаются обслуживанием указанных вооружений.
Источники издания пояснили, что основная цель происходящего – перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России. Главным образом американское военное присутствие сократится в Саудовской Аравии.
Переброска стартовала в этом месяце. Саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда уведомили о планах 2 июня.
В Пентагоне полагают, что риск эскалации боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном стал меньше. Представители американской стороны указали и на то, проведенная ранее переброска вооружений на Ближний Восток не удержала Иран и подконтрольные ему силы от действий, цель которых – дестабилизация ситуации. Источники отметили, что Саудовская Аравия также укрепила собственный оборонный потенциал и показала способность самостоятельно перехватывать ракеты.
Также в Вашингтоне уверены, что некоторая размещенная ранее на Ближнем Востоке американская техника нуждается в техническом обслуживании и ремонте.
Ранее стало известно о жесткой посадке военно-транспортного самолета ВВС США в Ираке. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в стену. В результате случившегося произошел пожар.
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