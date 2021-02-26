США атаковали поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии.

Как говорится в заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби, это было сделано в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

По словам Кирби, вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими группами инфраструктуре на востоке Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися им угрозами.

Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

22 февраля ракетному обстрелу подверглась зеленая зона Багдада, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США.

Неделей ранее аэропорт в Иракском Курдистане, где находится американская военная база также подвергся обстрелу. В результате удара один человек погиб и несколько пострадали.